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"Не вина Михаила": чемпион мира встал на защиту Мудрика, раскритиковав Почеттино

Эммануэль Пети жестко прошелся по игре лондонского клуба.
Сегодня, 11:40
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

В рамках пятого тура чемпионата Англии Челси на выезде сыграл вничью с Борнмутом (0:0).

Главный тренер "синих" Маурисио Почеттино заменил украинского вингера Михаила Мудрика на старте второго тайма. После игры аргентинский специалист раскритиковал игру футболиста.

Бывший полузащитник сборной Франции, чемпион мира-1998 и победитель Евро-2000 Эммануэль Пети заявил, что Почеттино не должен критиковать украинца.

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"Мудрик не единственный, кто испытывает трудности в Челси, и постоянные упоминания в прессе не идут ему на пользу, потому что он играет неуверенно. Он будет думать: "Почему мой тренер говорит, что я не понимаю, как должен играть в АПЛ?" Это плохой знак для Мудрика, и я почти уверен, что в следующем матче против Астон Виллы он будет на скамейке запасных.

В следующий раз, когда Почеттино скажет что-то подобное, ему следует обратить внимание и на других игроков, потому что ничья с Борнмутом не была виной Мудрика. Челси мог бы играть неделю и все равно не забил бы, между игроками нет никакой связи, потому что они разговаривают на разных языках. Мне было скучно смотреть игру.

В АПЛ иностранные игроки могут бороться, но не многие преуспевают сразу. Физические требования, включая скорость, огромны, у вас есть только одна-две секунды на размышления, прежде чем получить мяч. Это парадокс, потому что у Мудрика есть скорость и сила владения мячом, но он борется", - приводит слова Пети Metro.

Ранее сообщалось, что к Мудрику есть интерес со стороны клубов Бундеслиги.

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