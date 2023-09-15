К Мудрику есть интерес со стороны клубов Бундеслиги

Вингер Челси Михаил Мудрик может продолжить карьеру в другом чемпионате. Об этом сообщает журналист The Athletic Лиам Тьюди.

"Я недавно общался с несколькими людьми, которые меня заверили - даже если и этот сезон будет неудачным для Мудрика в Челси, есть клубы, которые ждут его и готовы дать ему возможность показать свой талант, восстановить собственную ценность и уверенность в другом месте. Мне говорили о Бундеслиге как о потенциальном варианте. Учитывая его скорость и другие сильные стороны, это может быть хорошим сочетанием.

Очевидно, что это не то развитие событий, которого ожидали в Челси от подписания за 60 млн фунтов. Они ждали, что Мудрик будет звездой. Но пока Мудрик и близко не на таком уровне. Сейчас больше создается впечатление, что он не подходит этой команде".

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"На предсезонном сборе его игровое время на левом фланге атаки забрал Нкунку. Сейчас он травмирован, но Мудрик все равно не получает достаточно игрового времени, потому что его теперь отнимает Бен Чилвелл. Михаилу будет тяжело в такой ситуации повернуть карьеру в лучшее направление", - говорится в заявлении Тьюми.

Напомним, в текущем сезоне Мудрик не отличился результативными действиями, проведя три матча в рамках АПЛ.

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