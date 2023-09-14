"Насыпает какую-то хр*нь": Конопля потроллил Мудрика в соцсети

Защитник донецкого Шахтера и сборной Украины Ефим Конопля подшутил над бывшим одноклубником, а ныне игроком лондонского Челси Михаилом Мудриком.

Еще один экс-футболист "горняков", голкипер Бенфики Анатолий Трубин опубликовал у себя в Instagram фото с вингером "синих" на скамейке запасных украинской национальной команды и предложил придумать подпись.

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Больше всего отметился Конопля, решивший потроллить Мудрика, оставив забавный комментарий.

"Насыпает какую-то хр*нь как всегда", - написал игрок.

Ранее в Челси объяснили, что мешает Мудрику раскрыться.

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