"Очень тяжелая игра": Конопля отреагировал на поражение от Италии
Защитник сборной Украины Ефим Конопля прокомментировал поражение от Италии (1:2) в матче квалификации Евро-2024.
Игрок выразил разочарование результатом поединка и поблагодарил болельщиков за поддержку.
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"Это была очень тяжелая игра и, к сожалению, не смогли получить положительный результат.
Но даже здесь, на этом замечательном стадионе Сан-Сиро, было слышно поддержку наших болельщиков, и чувствовалась поддержка наших фанов в сердце. От людей, которые были дома и болели перед телевизорами. Все будет Украина", - написал Конопля в Instagram.
Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Италия - Украина (2:1).
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