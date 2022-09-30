Україна в кваліфікації на Євро-2024: що потрібно для плей-офф

Вже невдовзі, а саме 9 жовтня, відбудеться жеребкування відбіркового етапу Чемпіонату Європи 2024 року. Під час церемонії Україна буде в третьому кошику і ризикує отримати двох суперників з числа найсильніших команд Європи.

За результатами кваліфікації дві найкращі команди з кожної групи виходять на чемпіонат Європи, а ще три учасники будуть визначені за допомогою плей-офф.

ISPORT розібрався, що потрібно нашій збірній, щоб в разі невдачі в кваліфікації вийти до цього ж самого плей-офф.

Як проходитиме плей-офф?

Схема не зовсім нова. Три путівки на чемпіонат Європи розіграють 12 команд, які будуть поділені на три різні сітки по чотири команди кожній.

Переможець кожної сітки (Дивізіону А, Дивізіону В та Дивізіону С) вийде на чемпіонат Європи.

Хто потрапляє в плей-офф?

Забронювали собі путівки до плей-офф наразі 12 команд – це переможці груп кожного з трьох найвищих дивізіонів:

Ліга А

Нідерланди

Хорватія

Іспанія

Італія

Ліга В

Ізраїль

Боснія та Герцеговина

Сербія

Шотландія

Ліга С

Грузія

Греція

Туреччина

Казахстан

Якщо хтось з цих команд не вийде на Євро-2024 через кваліфікацію, вони будуть брати участь в плей-офф в сітці свого дивізіону.

Але скоріше за все багато з цих команд проб'ються на чемпіонат Європи, тоді їх замінять інші команди. Порядок їхнього вибору залежить від рейтингу в Лізі націй.

Наприклад, в Лізі А, якщо одна з 4 найкращих команд вийде на Євро, то в плей-офф її замінить Данія, наступна в черзі Португалія і так далі.

Повний рейтинг дивізіону А

Нідерланди Хорватія Іспанія Італія Данія Португалія Бельгія Угорщина Швейцарія Польща Франція Австрія Чехія Англія Уельс

Є велика імовірність того, що з найсильнішого дивізіону через кваліфікацію на континентальну першість проб'ється 12 або навіть більше команд і з усього дивізіону не знайдеться 4 учасників для плей-офф.

В такому разі, першою командою на підхваті буде Естонія, як найкраща команда з дивізіону D. Якщо й цього буде мало, вибирається найкраща команда за рейтингом з наступної Ліги, але тільки з тих команд, які не пройшли в сітку плей-офф свого дивізіону.

То ж які шанси в України?

Насправді, шанси є і вони досить непогані. Україна займає в рейтингу Ліги націй 22 позицію (без урахування Німеччини – 21) і є другою після Фінляндії "на підхваті" Дивізіоні В.

Якщо поглянути на минулий такий розіграш, то кваліфікацію на Євро пройшли 11 з 12 команд. Тепер команд тут більше – 15, але якщо 14 з них пройдуть на чемпіонат, то Українська команда тоді потрапить в плей-офф як мінімум по сітці Дивізіону А.

Висновок. В разі провалу в кваліфікації до чемпіонату Європи, Україні, щоб потрапити в плей-офф, потрібно:

Щоб на Євро-2024 через кваліфікацію пройшли хоча б дві команди з наступних команд – Ізраїль, Боснія і Герцеговина, Сербія, Шотландія та Фінляндія;

Щоб на Євро-2024 через кваліфікацію пройшли 14 з 15 учасників Ліги А (або 13 при умові, що з Ліги В вийде хоча б одна з вище перерахованих команд).

А все ж, сподіваємося, що до плей-офф Україна не дотягне і пройде завдяки успішній кваліфікації, адже історія відносин з матчами плей-офф у нас не найкраща.