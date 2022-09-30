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Футбол

Україна в кваліфікації на Євро-2024: що потрібно для плей-офф

ISPORT розповідає про варіант "другого шансу" в разі провалу кваліфікації.
Сегодня, 13:50
Сборная Украины / УАФ
Сборная Украины / УАФ
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Вже невдовзі, а саме 9 жовтня, відбудеться жеребкування відбіркового етапу Чемпіонату Європи 2024 року. Під час церемонії Україна буде в третьому кошику і ризикує отримати двох суперників з числа найсильніших команд Європи.

За результатами кваліфікації дві найкращі команди з кожної групи виходять на чемпіонат Європи, а ще три учасники будуть визначені за допомогою плей-офф.

ISPORT розібрався, що потрібно нашій збірній, щоб в разі невдачі в кваліфікації вийти до цього ж самого плей-офф.

Як проходитиме плей-офф?

Схема не зовсім нова. Три путівки на чемпіонат Європи розіграють 12 команд, які будуть поділені на три різні сітки по чотири команди  кожній.

Переможець кожної сітки (Дивізіону А, Дивізіону В та Дивізіону С) вийде на чемпіонат Європи.

Хто потрапляє в плей-офф?

Забронювали собі путівки до плей-офф наразі 12 команд – це переможці груп кожного з трьох найвищих дивізіонів:

Ліга А

  • Нідерланди
  • Хорватія
  • Іспанія
  • Італія

Ліга В

  • Ізраїль
  • Боснія та Герцеговина
  • Сербія
  • Шотландія

Ліга С

  • Грузія
  • Греція
  • Туреччина
  • Казахстан

Якщо хтось з цих команд не вийде на Євро-2024 через кваліфікацію, вони будуть брати участь в плей-офф в сітці свого дивізіону.

Але скоріше за все багато з цих команд проб'ються на чемпіонат Європи, тоді їх замінять інші команди. Порядок їхнього вибору залежить від рейтингу в Лізі націй.

Наприклад, в Лізі А, якщо одна з 4 найкращих команд вийде на Євро, то в плей-офф її замінить Данія, наступна в черзі Португалія і так далі.

Повний рейтинг дивізіону А

  1. Нідерланди
  2. Хорватія
  3. Іспанія
  4. Італія
  5. Данія
  6. Португалія
  7. Бельгія
  8. Угорщина
  9. Швейцарія
  10. Польща
  11. Франція
  12. Австрія
  13. Чехія
  14. Англія
  15. Уельс

Є велика імовірність того, що з найсильнішого дивізіону через кваліфікацію на континентальну першість проб'ється 12 або навіть більше команд і з усього дивізіону не знайдеться 4 учасників для плей-офф.

В такому разі, першою командою на підхваті буде Естонія, як найкраща команда з дивізіону D. Якщо й цього буде мало, вибирається найкраща команда за рейтингом з наступної Ліги, але тільки з тих команд, які не пройшли в сітку плей-офф свого дивізіону.

То ж які шанси в України?

Насправді, шанси є і вони досить непогані. Україна займає в рейтингу Ліги націй 22 позицію (без урахування Німеччини – 21) і є другою після Фінляндії "на підхваті"  Дивізіоні В.

Якщо поглянути на минулий такий розіграш, то кваліфікацію на Євро пройшли 11 з 12 команд. Тепер команд тут більше – 15, але якщо 14 з них пройдуть на чемпіонат, то Українська команда тоді потрапить в плей-офф як мінімум по сітці Дивізіону А.

Висновок. В разі провалу в кваліфікації до чемпіонату Європи, Україні, щоб потрапити в плей-офф, потрібно:

  • Щоб на Євро-2024 через кваліфікацію пройшли хоча б дві команди з наступних команд – Ізраїль, Боснія і Герцеговина, Сербія, Шотландія та Фінляндія;
  • Щоб на Євро-2024 через кваліфікацію пройшли 14 з 15 учасників Ліги А (або 13 при умові, що з Ліги В вийде хоча б одна з вище перерахованих команд).

А все ж, сподіваємося, що до плей-офф Україна не дотягне і пройде завдяки успішній кваліфікації, адже історія відносин з матчами плей-офф у нас не найкраща.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол евро-2024 Сборная Украины чемпионат Европы
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