Видеоигры и тренажерный зал: в Челси объяснили, что мешает Мудрику раскрыться

В лондонском Челси наконец определили факторы, котроые мешают адаптации и развитию Михаила Мудрика, пишет The Athletic.

Источникик в Челси утверждают, что Миша очень много времени проводит в тренажерном зале. Приходит туда до и после тренировок.

"Он заходит в тренажерный зал на базе до и после обычных тренировок. Ему это нравится.

Он будет делать то, о чем его попросит Челси на тренировках, но всегда найдет время для дополнительной работы в тренажерном зале. Игроки замечают, что он целеустремлен. Он хочет быть лучше. Люди должны оставить его в покое. Он славный парень", – сказал один из источников.

В клубе опасаются, что футболист может переусердствовать, а потому ему стоит снизить интенсивность.

Также Мудрик очень много времени проводит в видеоиграх, в основном сетевых, что также не всем нравится в тренерском штабе. Считается, что это также может быть отвлекающим фактором для футболиста.

Ранее также сообщалось, что и у мадридского Реала есть некоторые проблемы со своим новичком.

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