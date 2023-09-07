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Реал обеспокоен ситуацией вокруг бразильского вундеркинда

Эндрик не имеет достаточно игрового времени.
Сегодня, 13:10
Эндрик / Getty Images
Эндрик / Getty Images

Мадридский Реал внимательно следить за положением дел Эндрика в Палмейрасе, пишет AS.

Напомним, "сливочные" подписали вундеркинда за 35+25 млн евро, он присоединится к клубу следующим летом.

Однако сейчас дела у бразильца идут не лучшим образом. При новом тренере Эндрик сыграл в старте всего в 4 матчах из 22-х. В Мадриде озабочены его игровым времени.

Также руководству Реала не нравится, насколько грубо играют против молодого форварда. Совсем ндавно Эндрик получил сильный удар шипами в голень, за что защитник Коринтианс получил прямую красную красную.

Издание подчеркивает, что пока в Мадриде не собираются принимать какие-либо меры, но продолжают следить за развитием ситуации.

Ранее, напомним, Роналду оценил трансферы саудовских клубов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид

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