Почеттино: Мудрику еще нужно учиться играть в АПЛ
Украинец пока не привык к реалиям английского футбола.
Главный тренер Челси Маурисио Почеттино высказался об игре вингера Михаила Мудрика в матче против Борнмута.
"Он становится лучше. Ему все еще нужно учиться играть в АПЛ – она очень скоростная".
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"Ему нужно лучше понимать игру, стараться больше взаимодействовать с командой. Нужно дать ему время и средства для совершенствования в течение сезона", – сказал аргентинец в интервью BBC.
В текущем сезоне на счету Мудрика четыре матча в рамках АПЛ, в которых игрок не отличился результативными действиями.
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