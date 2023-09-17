Почеттино: Мудрику еще нужно учиться играть в АПЛ

Украинец пока не привык к реалиям английского футбола.

Главный тренер Челси Маурисио Почеттино высказался об игре вингера Михаила Мудрика в матче против Борнмута.

"Он становится лучше. Ему все еще нужно учиться играть в АПЛ – она очень скоростная".

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"Ему нужно лучше понимать игру, стараться больше взаимодействовать с командой. Нужно дать ему время и средства для совершенствования в течение сезона", – сказал аргентинец в интервью BBC.

В текущем сезоне на счету Мудрика четыре матча в рамках АПЛ, в которых игрок не отличился результативными действиями.

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