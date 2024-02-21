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Месси "подарил" Барселоне свой 8-й Золотой мяч

Индивидуальная награда аргентинца пополнила клубный музей.
Сегодня, 10:42
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Нападающий сборной Аргентины и Интер Майами Лионель Месси сделал красивый поступок по отношению к Барселоне.

Аргентинский футболист передал копию своего восьмого Золотого мяча клубному музею "сине-гранатовых".

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Награда была выставлена с разрешения Месси, его окружения и президента Барселоны.

Отметим, что в прошлом календарном году Лео выступал за ПСЖ и Интер Майами.

Ранее возлюбленная Месси показала милые фото с Лео.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси

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