Месси и Суарес помогли Интер Майами победить в первом туре MLS, Кривцов отыграл весь поединок
Бывшие звезды Барселоны успешно проявили себя на старте нового чемпионата.
В рамках первого тура МЛС Интер Майами на своем поле принимал Реал Солт Лейк.
Хозяева поля по голу забили в каждом из таймов, а ассистентами выступили Лионель Месси и Луис Суарес.
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Украинский защитник клуба Сергей Кривцов провел на поле всю встречу.
Интер Майами – Реал Солт Лейк 2:0
Голы: Тэйлор, 39, Гомес, 83
Ранее сообщалось, что Кривцов может в ближайшее время сменить клубную прописку.
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