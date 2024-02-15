Кривцов может в ближайшее время сменить клубную прописку

Сергей Кривцов попал в трансферный список Интер Майами, пишет The Athletic.

Клубу необходимо срочно снизить расходы на зарплаты, а потому нескольким игрокам придется уйти.

В первоначальный трансферный лист попали пятеро игроков: Сергей Кривцов, Грегоре, Деандре Йедлин, Роберт Тэйлор и Жеан Мота.

Точная сумма, необходимая Интеру, не разглашается. Наиболее вероятным решением проблемы является продажа одного или двух игроков.

Издание пишет, что клубу необходимо решит вопрос с финансами до 20 февраля, чтобы соответствовать правилам МЛС. Ситуацию описывают, как катастрофическую.

Ранее также сообщалось, что итальянские клубы исключили Судакова из списка интересов.

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