iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Кривцов может в ближайшее время сменить клубную прописку

У Интер Майами непредвиденные финансовые трудности.
Сегодня, 17:30
Сергей Кривцов / Getty Images
Сергей Кривцов / Getty Images

Сергей Кривцов попал в трансферный список Интер Майами, пишет The Athletic.

Клубу необходимо срочно снизить расходы на зарплаты, а потому нескольким игрокам придется уйти.

В первоначальный трансферный лист попали пятеро игроков: Сергей Кривцов, Грегоре, Деандре Йедлин, Роберт Тэйлор и Жеан Мота.

Точная сумма, необходимая Интеру, не разглашается. Наиболее вероятным решением проблемы является продажа одного или двух игроков.

Издание пишет, что клубу необходимо решит вопрос с финансами до 20 февраля, чтобы соответствовать правилам МЛС. Ситуацию описывают, как катастрофическую.

Ранее также сообщалось, что итальянские клубы исключили Судакова из списка интересов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сергей Кривцов

Статьи по теме

Один мадридиста среди пяти каталонцев: одноклубник Кривцова собрал идеального футболиста Один мадридиста среди пяти каталонцев: одноклубник Кривцова собрал идеального футболиста
Не Кривцов: Интер Майами продал центрального защитника в Ривер Плейт Не Кривцов: Интер Майами продал центрального защитника в Ривер Плейт
Кривцов - Матвиенко: Забил гол в ЛЧ и осмелел, сынок? Кривцов - Матвиенко: Забил гол в ЛЧ и осмелел, сынок?
Интер Майами с Месси и без Кривцова проиграл заключительный матч сезона Интер Майами с Месси и без Кривцова проиграл заключительный матч сезона
Помочь журналистам

Видео

Победа Манчестер Сити над Копенгагеном с голом и двумя ассистами Де Брюйне в обзоре матча Лиги чемпионов
Победа Манчестер Сити над Копенгагеном с голом и двумя ассистами Де Брюйне в обзоре матча Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина, Ястремская Костюк и Калинина вошли в ТОП-30
просмотров
Биатлон-2023/2024: на чемпионате мира пройдет мужская индивидуальная гонка
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: в Лиге наций стартуем с Албанией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа18:52
Моуринью - об увольнении из Ромы: Меня "выбили" люди, мало что знающие о футболе
Биатлон18:50
Биатлон: онлайн-трансляция одиночной смешанной эстафеты на чемпионате мира
Европа18:48
Мбаппе сообщил руководству ПСЖ о своем уходе будущим летом
Европа18:34
Лидер Тоттенхэма повредил палец во время стычки с партнером по сборной
Европа18:30
Состав Манчестер Юнайтед в 2023 году стал самым дорогим в истории футбола
Европа18:20
Не сбывшиеся мечты: Конте рассказал, кого в свое время хотел подписать в Челси
Украина18:04
Стала известна дата запуска UPL TV и его формат
Украина17:58
Сборная Украины может получить нового технического спонсора
Украина17:53
Судаков рассказал, в каких чемпионатах он хотел бы выступать
НБА17:41
Голден Стэйт и Филадельфия пытались договориться с Лейкерс о трейде ЛеБрона
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK