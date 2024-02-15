Ювентус и Наполи исключили Судакова из трансферных целей

Полузащитник Шахтера Георгий Судаков больше не входит в список интересов итальянских Ювентуса и Наполи.

Как сообщает Football Italia, клубы отказались от украинца, ведь Шахтер хочет заполучить за него не менее 50 миллионов евро, при том, что клаусула теперь составялет 150 миллионов евро.

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Наполи и Ювентус не могут позволить подписание Судакова из-за огромной его стоимости. Наиболее реальными претендентами на Георгия называются клубы из АПЛ.

Новый контракт Судакова с Шахтером рассчитан до конца 2028 года.

Ранее сообщалось, что Челси отказал Баварии отдавать Мудрика в аренду.

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