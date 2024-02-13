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Палкин рассказал, отказывал ли Шахтеру кто-то из-за войны в Украине

У "горняков" не возникало проблем с подписаниями новичков.
Сегодня, 18:22
Сергей Палкин / Getty Images
Сергей Палкин / Getty Images

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин рассказал, повлияла ли война в Украине на трансферы "горняков".

По словам функционера, никто из потенциальных новичков украинского гранда не отказывал команде из-за боевых действий на территории нашей страны.

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"Мы все страдаем от всего происходящего. Два года - это огромный срок для пребывания в таких условиях... очень большое влияние на твою психологическую устойчивость, на твои моральные аспекты. 

Психологически трудно выживать день за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем. Почти два года мы находимся в таких условиях. 

Моя жизнь полностью изменилась, и я начал заниматься кризисным менеджментом. Это самое важное, чем я занимался и занимаюсь сейчас. 

Если власть позволила нам покидать страну во время войны, это означает, что мы должны дать огромный месседж людям, которые живут в Украине. 

Это означает, что, да, вы можете проиграть, но вы должны играть от сердца и показывать лучший футбол, который вы можете, атакующий футбол, вы знаете, красивый футбол, как наша ДНК. 

Для нас продолжать играть в футбол и сосредотачиваться на игре на 100% очень сложно, потому что ты постоянно думаешь о том, что происходит дома, с родителями, с твоей семьей. 

Если посмотреть на жизнь наших игроков, то это ненормально. Все, что мы сегодня делаем в нашей футбольной жизни в Украине, это ненормально. 

С физической точки и психологической точек зрения очень трудно жить. Не говоря уже о том, чтобы показывать хороший, привлекательный футбол... наши игроки показали себя как настоящие герои. 

Ситуация с ФИФА для меня очень странная и вообще непонятная. 

У меня не было ни одного случая, чтобы мы не могли подписать кого-то из-за войны. Могут быть разные проблемы, но война не главная из них. 

Футбол имеет невероятное влияние на мировом уровне. Поверьте, это влияние может изменить любого, и мы это переживаем, мы это понимаем, потому что чувствуем это и видим реакцию", - сказал Палкин в интервью американскому изданию СNN.

Отметим, что через два дня, 15 февраля, Шахтер в 1/16 Лиги Европы сыграет против Марселя.

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