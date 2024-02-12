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"Героическая игра": Пушич назвал лучшую победу Шахтера

Наставник отметил игру команды в Лиге чемпионов.
Сегодня, 17:34
Марино Пушич / ФК Шахтер Донецк
Марино Пушич / ФК Шахтер Донецк

Главный тренер Шахтера Марино Пушич поделился воспоминаниями о победе над Барселоной (1:0) в Лиге чемпионов.

По словам специалиста, его подопечные показили невероятную игру.

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"Если вернуться к деталям, которые мы изменили, чтобы добиться успеха в матче с Барселоной, то мы внесли коррективы как в защиту, так и в атаку – и это получилось очень хорошо. Полагаю, что команда провела героическую игру на высоком уровне во всех сегментах футбола. Это номер один, и все комплименты моим ребятам, проделавшим фантастическую работу. Как это повлияло на меня? Я просто рад, что мы выиграли игру, если честно.

Я был рад, что тактика сработала. Я был счастлив, когда увидел, насколько счастливы люди в клубе и как много для них означала эта победа, я был очень рад, потому что эта победа дала нам возможность остаться в еврокубках после зимней паузы, что было главной целью, важной целью клуба на тот момент.

Поэтому о других вещах я совсем не думал. Я просто такой – круглосуточно нахожусь в определенном тоннеле и не выхожу из этого тоннеля, пока не придет время отдохнуть. Все остальное вокруг меня действительно не интересует. Только моя команда, работа и люди из клуба. Это просто проходит мимо меня, как я могу это объяснить. Я полностью в команде, весь в том поединке, другого я не замечаю", - отметил Пушич.

Напомним, специалист возглавил команду в октябре 2023 года, заменив Патрика ван Леувен.

Ранее Шахтер объявил о возвращении Педриньо.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Марино Пушич

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