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Защитник Шахтера: Очень высоко оцениваю наши шансы пройти Марсель

Валерий Бондарь уверен в силе своей команды.
Сегодня, 17:58
Валерий Бондарь / Getty Images
Валерий Бондарь / Getty Images

Защитник Шахтера Валерий Бондарь дал интервью клубной пресс-службе, в котором в частности высказался о шансах команды в Лиге Европы.

По словам Бондаря, вероятность прохода "горняков" в следующую стадию высока.

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"Как оцениваю шансы пройти дальше в Лиге Европы? Оцениваю очень высоко, ведь считаю, что у нас есть достаточно большие шансы пройти как можно дальше в этой Лиге Европы. Мы именно настроены на это - очень этого хотим, хотим радовать наших болельщиков, Вооруженные силы Украины, которые, видимо, тоже волнуются за нас. И хотим поднимать флаг Украины на европейской арене", - сказал Валерий.

Отметим, что матчи между Марселем и Шахтером состоятся уже 15 и 22 февраля соответственно.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер марсель

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