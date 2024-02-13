Челси отказал Баварии отдавать Мудрика в аренду

Украинский вингер Челси Михаил Мудрика мог продолжить карьеру в Баварии.

Как сообщает Фабрицио Романо в Twitter, немецкий клуб хотел арендовать 23-летнего игрока в зимнее трансферное окно.

Руководство Челси даже не вступало в переговоры, ведь сразу отказало в сделке.

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Напомним, Челси купил Мудрика у Шахтера прошлой зимой за 70+30 миллионов евро.

В текущем сезоне Мудрик провел за Челси 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и сделал три голевые передачи.

Ранее сообщалось, что обладатель Суперкубка УЕФА сравнил Мудрика с Роналду.

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