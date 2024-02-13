iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Челси отказал Баварии отдавать Мудрика в аренду

"Синие" рассчитывают на украинца.
Сегодня, 13:33
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Украинский вингер Челси Михаил Мудрика мог продолжить карьеру в Баварии.

Как сообщает Фабрицио Романо в Twitter, немецкий клуб хотел арендовать 23-летнего игрока в зимнее трансферное окно.

Руководство Челси даже не вступало в переговоры, ведь сразу отказало в сделке.

Читай также: Хавбек Челси опроверг слухи о своем уходе

Напомним, Челси купил Мудрика у Шахтера прошлой зимой за 70+30 миллионов евро.

В текущем сезоне Мудрик провел за Челси 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и сделал три голевые передачи.

Ранее сообщалось, что обладатель Суперкубка УЕФА сравнил Мудрика с Роналду.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Михаил Мудрик

Статьи по теме

Кристал Пэлас - Челси 1:3 видео голов и обзор матча чемпионата Англии Кристал Пэлас - Челси 1:3 видео голов и обзор матча чемпионата Англии
Челси без Мудрика добыл грандиозную волевую победу над Кристал Пэлас Челси без Мудрика добыл грандиозную волевую победу над Кристал Пэлас
Почеттино ответил на вопрос, любят ли его фанаты Челси Почеттино ответил на вопрос, любят ли его фанаты Челси
Челси определился с судьбой Тиаго Силвы Челси определился с судьбой Тиаго Силвы
Помочь журналистам

Видео

Кристал Пэлас - Челси 1:3 видео голов и обзор матча чемпионата Англии
Кристал Пэлас - Челси 1:3 видео голов и обзор матча чемпионата Англии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина, Ястремская Костюк и Калинина вошли в ТОП-30
просмотров
Биатлон-2023/2024: на чемпионате мира пройдут гонки преследования
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: в Лиге наций стартуем с Албанией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Бокс16:01
"Перебоксирует и вырубит": тренер сделал прогноз на бой Усик - Фьюри
Украина15:36
"Нельзя игнорировать": Цыганык наехал на Реброва за невызов нападающего в сборную
Украина15:10
Украинская и итальянская ассоциации футбола подписали меморандум о сотрудничестве
Европа14:58
Бавария решила купить главного конкурента Кейна в этом сезоне
Олимпийские виды14:46
Чемпионат Европы по борьбе: Беленюк будет бороться за бронзу, Грушин вышел в финал
Европа14:33
Кроос оценил возможность возвращения в Баварию
Лига Чемпионов14:20
Лига чемпионов: Лейпциг - Реал, Копенгаген - Манчестер Сити
Теннис14:08
Костюк снялась с турнира в Дохе, не доиграв матч против россиянки
Бокс13:55
Фроч оценил шансы Джошуа стать абсолютным чемпионом мира
Европа13:46
Ливерпуль исполнил мечту легендарного тренера, который умирает от рака
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK