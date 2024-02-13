Хавбек Челси опроверг слухи о своем уходе
Энцо Фернандес не планирует покидать клуб.
Энцо Фернандес опроверг слухи о своем желании покинуть Челси.
Напомним, ранее сообщалось, что аргентинец жалеет о переходе в стан "синих" и предложил свои услуги Барселоне.
Однако в последнем интервью Энцо заявил, что счастлив в Лондоне и не понимает, откуда вообще возникли такие разговоры.
"Я счастлив здесь, в Челси, мы хотим играть в следующей Лиге чемпионов. Я не знаю, откуда появились слухи о моем уходе - об этом говорили в социальных сетях...
Я полностью отрицаю эти слухи, это фейк", - приводит слова хавбека Фабрицио Романо.
Напомним, что Челси с трудом обыграл Кристал Пэлас в последнем матче.
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