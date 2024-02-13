Кристал Пэлас - Челси 1:3 обзор матча и результат игры 12.02.2024

В понедельник, 12 февраля, в рамках 24-го тура чемпионата Англии Кристал Пэлас на своем поле принимал Челси.

Первыми в лондонском дерби счет открыли хозяева. Автором гола стал Лерма, который с дальней дистанции отправил мяч в сетку ворот гостей.

Сразу после перерыва подопечные Маурисио Почеттино сравняли счет. Гюсто прострелил в штрафную, где Галлахер одним касание переправил мяч в сетку ворот соперника.

Во втором тайме команды стали играть более активнее в атаке. Победный мяч был забит в компенсированное время. Галлахер уже после паса Палмера оформил дубль. Благодаря англичанину Челси праздновал победу. Финальную точку поставил Энцо, который забил после паса того же Палмера.

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Украинской вингер "синих" Михаил Мудрик на поле не вышел, просидя всю встречу на скамейке запасных.

В турнирной таблице АПЛ Челси занимает десятое место, имея 34 очка. На счету Кристал Пэлас 24 балла и 15 позиция.

Статистика матча чемпионата Англии Кристал Пэлас - Челси

Кристал Пэлас - Челси 1:3

Голы: Лерма, 30 - Галлахер, 47, 90+1

Ожидаемые голы (XG): 0.5-1.11

Владение мячом: 22%-78%

Удары: 13-14

Удары в створ: 4-5

Фолы: 14-7

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