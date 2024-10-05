Кривцов впервые за три матча в старте Интер Майами, Месси и Суарес - в запасе
В рамках 33 тура МЛС Интер Майами сыграет с Торонто.
Наставник команды Херардо Мартино прибегнул к серьезной ротации, поскольку, "розовые" играли только два дня назад против Коламбус Крю.
Среди игроков стартового состава нашлось место Сергею Кривцову, который впервые за последние несколько поединков, сыграет с первых минут.
Все главные звезды Интера в лице Лионеля Месси, Луиса Суареса, Жорди Альбы и Серхио Бускетса остались в запасе.
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Our lineup is set 👊 Vamos Miami 💗🖤#TORvMIA | 4:00PM ET | 📺 #MLSSeasonPass on @AppleTV: https://t.co/1ODGbQ0Oj6 pic.twitter.com/yUIFIbPCb0— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 5, 2024
Матч Интер Майами - Торонто состоится сегодня, 5 октября, в 23:00. Интер идет первым в восточной конференций, Торонто на девятой позиции.
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