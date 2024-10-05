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Кривцов впервые за три матча в старте Интер Майами, Месси и Суарес - в запасе

Украинец получит шанс против середняка МЛС.
Вчера, 22:46
Сергей Кривцов / Getty Images
Сергей Кривцов / Getty Images

В рамках 33 тура МЛС Интер Майами сыграет с Торонто.

Наставник команды Херардо Мартино прибегнул к серьезной ротации, поскольку, "розовые" играли только два дня назад против Коламбус Крю.

Среди игроков стартового состава нашлось место Сергею Кривцову, который впервые за последние несколько поединков, сыграет с первых минут.

Все главные звезды Интера в лице Лионеля Месси, Луиса Суареса, Жорди Альбы и Серхио Бускетса остались в запасе.

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Матч Интер Майами - Торонто состоится сегодня, 5 октября, в 23:00. Интер идет первым в восточной конференций, Торонто на девятой позиции.

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