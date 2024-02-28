Кривцов поделился ощущениями от игры с Месси

Центральный защитник Интера Майами Сергей Кривцов поделился впечатлениями от игры в американской командой.

По словам украинца, он доволен всем в MLS.

"Мне нравилось, что у меня было много переездов в моей бывшей команде. Мы много путешествовали на поезде, самолете, автобусе. И это нормально для меня. Я привык.

Играть с Месси – это всегда потрясающие ощущения. Я думаю, что наши болельщики, они смотрят на команду, будто это фантастика", - приводит слова Сергея TJ Sports USA.

Напомним, Месси спас Интер Майами от поражения в матче с Лос-Анджелес Гэлакси.

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