Месси спас Интер Майами от поражения в матче с Лос-Анджелес Гэлакси

Аргентинец вырвал для своей команды ничью в компенсированное время.

Месси отличился в компенсированное время / Getty Images

В ночь на понедельник, 26 февраля, в матче регулярного чемпионата МЛС Лос-Анджелес Гэлакси принимал Интер Майами.

Хозяева поля могли выйти вперед уже на 13-й минуте встречи, но Рики Пуч не сумел реализовать пенальти. Калифорнийская команда все же открыла счет в поединке на 75-й минуте усилиями Деяна Йовелича.

Тем не менее гости сумели избежать поражения благодаря действиям бывших партнеров по Барселоне Лионеля Месси и Жорди Альбы – в компенсированное к матчу время аргентинец отличился с передачи испанца.

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Украинский защитник Интер Майами Сергей Кривцов вышел на игру в стартовом составе и провел на поле весь поединок.

Лос-Анджелес Гэлакси - Интер Майами 1:1

Голы: Йовелич, 75 - Месси, 90+2

Ранее сообщалось, что Месси и Суарес помогли Интер Майами победить в первом туре МЛС.

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