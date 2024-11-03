Интер Майами уступил Атланте в ответном матче плей-офф МЛС
В ночь на воскресенье, 3 ноября, состоялся ответный поединок 1/8 финала плей-офф МЛС между Интер Майами и Атлантой.
В первом тайме Месси и Суарес создали немало неприятностей защите соперника, но так и не смогли забить гол. Лишь в конце тайма Мартинес открыл счет после глупой ошибки голкипера.
Однако во втором тайме Атланта оформила неожиданный камбек. Сначала Уильямс в падении замкнул навес на 58-й минуте матча. А уже в компенсированное арбитров время Силва отличным ударом с линии штрафной прошил голкипера и принес победу своей команде.
Учитывая, что первый матч с аналогичным счетом выиграл Интер, командам предстоит побороться за место в четвертьфинале в решающем третьем матче, который состоится 10 ноября.
Статистика матча Атланта Юнайтед - Интер Майами 1/8 финала плей-офф МЛС
Атланта Юнайтед - Интер Майами 2:1
Голы: Уильямс, 58, Силва, 90+4 - Мартинес, 40
Ожидаемые голы (xG): 0.95 - 1.48
Владение мячом: 41% - 59%
Удары: 13 - 11
Удары в створ: 4 - 2
Фолы: 7 - 7
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