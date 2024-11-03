Интер Майами уступил Атланте в ответном матче плей-офф МЛС

В ночь на воскресенье, 3 ноября, состоялся ответный поединок 1/8 финала плей-офф МЛС между Интер Майами и Атлантой.

В первом тайме Месси и Суарес создали немало неприятностей защите соперника, но так и не смогли забить гол. Лишь в конце тайма Мартинес открыл счет после глупой ошибки голкипера.

Однако во втором тайме Атланта оформила неожиданный камбек. Сначала Уильямс в падении замкнул навес на 58-й минуте матча. А уже в компенсированное арбитров время Силва отличным ударом с линии штрафной прошил голкипера и принес победу своей команде.

Учитывая, что первый матч с аналогичным счетом выиграл Интер, командам предстоит побороться за место в четвертьфинале в решающем третьем матче, который состоится 10 ноября.

Статистика матча Атланта Юнайтед - Интер Майами 1/8 финала плей-офф МЛС

Атланта Юнайтед - Интер Майами 2:1

Голы: Уильямс, 58, Силва, 90+4 - Мартинес, 40

Ожидаемые голы (xG): 0.95 - 1.48

Владение мячом: 41% - 59%

Удары: 13 - 11

Удары в створ: 4 - 2

Фолы: 7 - 7

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