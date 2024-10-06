iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Интер Майами с Кривцовым и Месси вырвал победу над Торонто

"Цапель" спас неожиданный герой.
Сегодня, 01:02
Сергей Кривцов / Getty Images
Сергей Кривцов / Getty Images

В рамках 33-го тура регулярного сезона МЛС Интер встретился с Торонто.

«Цапли» провели серьезную ротацию по сравнению с прошлым матчем, что позволило выйти в старте Сергею Кривцову, впрочем, это повлияло на качество атакующей игры.

Соперник клуба из Майами был намного острее, однако, оборона Интера, а в частности их вратарь действовали великолепно, что не позволило коллективу из Канады открыть счет.

За полчаса до конца встречи на поле вышел Лионель Месси, а затем и другие звезды, которым Херардо Мартино давал передохнуть, но главным героем стал не Месси, а Леонардо Кампанья, который принес команде минимальную победу в компенсированное время.

Интер Майами - Торонто 1:0

Гол: Кампанья, 90+4

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: месси Сергей Кривцов интер майами

Статьи по теме

Кривцов впервые за три матча в старте Интер Майами, Месси и Суарес - в запасе Кривцов впервые за три матча в старте Интер Майами, Месси и Суарес - в запасе
Интер Майами с Месси упустил победу на последних минутах матча Интер Майами с Месси упустил победу на последних минутах матча
Месси отметился дублем в первой же игре за Интер после травмы Месси отметился дублем в первой же игре за Интер после травмы
Фьюри послал менеджера Усика на*** за сравнение с путиным Фьюри послал менеджера Усика на*** за сравнение с путиным
Помочь журналистам

Видео

Дубль Омородиона и спаситель Магуайр в обзоре матча Порту - Манчестер Юнайтед
Дубль Омородиона и спаситель Магуайр в обзоре матча Порту - Манчестер Юнайтед

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матчи УПЛ, поединки Ливерпуля, Арсенала, Манчестер Сити, Реала, Интера, Байера и Боруссии Д
просмотров
Александр Усик - Тайсон Фьюри: прогноз на титульный бой
просмотров
УПЛ: Верес обыграл Зарю, Александрия и Рух, Колос и Левый Берег поделили очки
просмотров
Лига чемпионов: Бенфика уничтожила Атлетико, Лилль огорчил Реал, Ювентус выдал чудо в игре с РБ Лейпциг
просмотров

Последние новости

Другие страны01:02
Интер Майами с Кривцовым и Месси вырвал победу над Торонто
Бокс00:34
Фьюри послал менеджера Усика на*** за сравнение с путиным
Европа00:02
Реал с "сухим матчем" Лунина обыграл Вильярреал
Вчера, 23:50
Европа23:50
Интер не без проблем победил Торино, играя в большинстве
Европа23:23
Звезда Манчестер Юнайтед объявил о том, что станет отцом
Европа22:59
Футболист сборной Грузии установил уникальное достижение накануне матчей с Украиной
22:50
ЧМ-2024 по футзалу: Украина - Франция в матче за бронзу, Бразилия - Аргентина в финале
Другие страны22:46
Кривцов впервые за три матча в старте Интер Майами, Месси и Суарес - в запасе
22:30
Тренер сборной Украины оценил силу Франции перед матчем за бронзу на ЧМ-2024
Европа21:59
"Он - единственный": бывший форвард Ромы оценил перспективы Довбика в клубе
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK