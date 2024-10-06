Интер Майами с Кривцовым и Месси вырвал победу над Торонто

В рамках 33-го тура регулярного сезона МЛС Интер встретился с Торонто.

«Цапли» провели серьезную ротацию по сравнению с прошлым матчем, что позволило выйти в старте Сергею Кривцову, впрочем, это повлияло на качество атакующей игры.

Соперник клуба из Майами был намного острее, однако, оборона Интера, а в частности их вратарь действовали великолепно, что не позволило коллективу из Канады открыть счет.

За полчаса до конца встречи на поле вышел Лионель Месси, а затем и другие звезды, которым Херардо Мартино давал передохнуть, но главным героем стал не Месси, а Леонардо Кампанья, который принес команде минимальную победу в компенсированное время.

Интер Майами - Торонто 1:0

Гол: Кампанья, 90+4

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