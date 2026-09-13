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Месси снова возглавил гонку бомбардиров MLS

Нападающий и капитан Интер Майами Лионель Месси продолжает переписывать собственные рекорды в текущем сезоне MLS.
Вчера, 22:55       Автор: Сергей Носенко
Месси / Getty Images
Месси / Getty Images

В матче против Нэшвилла аргентинец забил один из голов своей команды, а встреча завершилась со счетом 2:2. Этот мяч стал для Месси 19-м в нынешнем чемпионате, благодаря чему он единолично возглавил список лучших бомбардиров MLS.

Кроме того, гол позволил 39-летнему форварду довести общее количество забитых мячей в профессиональной карьере до 928.

Месси выступает за Интер Майами с лета 2023 года. За это время аргентинец провел 114 матчей во всех турнирах, забил 99 голов и отдал 57 результативных передач.

Действующий контракт Месси с американским клубом рассчитан до конца 2028 года.

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