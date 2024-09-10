Сидорчук рассказал, кого не хватает национальной сборной Украины

Уже сегодня 10 сентября национальная сборная Украины проведет матч второго тура группового этапа Лиги наций против команды Чехии.

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Игрок "сине-желтых" Сергей Сидорчук заявил, что в коллективе не хватает бывшего защитника донецкого Шахтера Сергея Кривцова, ныне выступающего в MLS.

"Он очень унывает по сборной. И нам его очень не хватает, потому что это душа компании. С ним всегда весело. Для меня это друг, с которым ты можешь пообщаться или поинтересоваться его взглядом на ту или иную ситуацию.

Конечно, его не хватает сборной, но все мы понимаем, что это (МЛС – прим.), наверное, другая планета. Когда он только перешел туда и летал, очень тяжело для него это было: у них продолжается чемпионат, перелеты, очень большая разница в часовых поясах.

Он прилетал в сборную на 10 дней, возвращался, ему нужно было адаптироваться, снова лететь – тяжело. Но нам его не хватает", - цитирует Сидорчука портал ВЗБИРНА.

Напомним, матч Чехия – Украина состоится сегодня, 10 сентября. Старт встречи запланирован на 21:45 по киевскому времени.

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