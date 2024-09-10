Мудрик в списке: опубликована заявка сборной Украины на матч с Чехией в Лиге наций
Уже сегодня 10 сентября национальная сборная Украины проведет матч второго тура группового этапа Лиги наций против команды Чехии.
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Главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров определился с заявкой команды на предстоящий матч:
Вратари: Бущан, Трубин, Лунин
Защитники: Конопля, Бондарь, Таловеров, Забарный, Миколенко, Тимчик, Матвиенко
Полузащитники: Кабаев, Степаненко, Ярмоленко, Малиновский, Шапаренко, Судаков, Цыганков, Зинченко, Бражко, Мудрик, Пихальонок
Нападающие: Яремчук, Ванат
Следует отметить, что в заявку на игру не попал опорный полузащитник национальной команды Сергей Сидорчук.
Напомним, матч Чехия – Украина состоится сегодня, 10 сентября. Старт встречи запланирован на 21:45 по киевскому времени.
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