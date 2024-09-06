Украина - не фаворит группы Лиги наций: у кого самые большие шансы стать первыми?

Уже завтра 7 сентября национальная сборная Украины стартует в новом розыгрыше Лиги наций. Подопечные Реброва попали в одну группу с Албанией, Чехией и Грузией.

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Перед стартом соревнований в квартете букмекеры определили фаворита группы. Неожиданно разные букмекеры не видят фаворитом нашу национальную команду, предпочитая Чехию.

Коэффициенты на выход в плей-офф с первого места: Чехия – 2.5, Украина – 2,75, Албания – 5, и Грузия – 6.5.

Напомним, номинально домашний для Украины матч Лиги наций с Албанией состоится в субботу, 7 сентября, в столице Чехии Праге на стадионе Epet Arena и начнется в 21:45 по киевскому времени. 10 сентября "сине-желтые" сыграют против Чехии. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция матча.

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