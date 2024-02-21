Президент Аргентины сравнил Месси и Марадону

Действующий президент Аргентины Хавьер Милей в интервью местному изданию La Nacion+ поделился мыслями о Лионеле Месси и Диего Марадоне.

Милей отметил, что для него вингер Интер Майами является важнейшим аргентинцем в истории и выразил надежду, что сможет встретиться с ним в будущем.

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"Месси - величайший игрок всех времен. Есть статья под названием "Месси невозможен", в которой рассказывается о том, что он лучший во всех аспектах игры. Он феномен.

Я никогда не имел возможности поговорить с ним. Я этого хотел бы, это должно быть интересно. Это был бы шанс поговорить с самым важным аргентинцем в мире.

Я разговаривал с папой римским, с королевой Нидерландов Максимой... Возможно, мне повезет, и я смогу поговорить с Месси.

Марадона был великолепным футболистом, который подарил нам несколько незабываемых моментов. Хотя, на мой взгляд, он не был лучшим. В то же время я считаю, что его несправедливо критиковали на человеческом уровне, поскольку то, что он делал со своей жизнью, было его личным делом", - заявил политик.

Отметим, что Милей стал президентом страны в декабре прошлого года, заменив на этом посту Альберто Фернандеса.

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