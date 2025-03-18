Новый сезон МЛБ стартовал Мировым туром в Токио

В матче-открытии сезона Лос-Анджелес Доджерс одолели Чикаго Кабс (4:1). Победа триумфатора 2024 года на арене Токио Доум оказалась волевой.

После второго иннинга Кабс вели в счете. Однако в пятом Доджерс смогли уйти в отрыв. Еще одно очко калифорнийцы завоевали в девятом иннинге и закрыли поединок в собственную пользу. Второй матч команды сыграют 19 марта.

Старт сезона-2025 в Северной Америке намечен на 27 марта. Традиционно 30 команд ведут борьбу в Американской и Национальной лигах. Регулярный чемпионат продлится до конца сентября.

К слову, ранее НХЛ анонсировала матчи Глобальной серии-2025 в Европе.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!