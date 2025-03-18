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Новый сезон МЛБ стартовал Мировым туром в Токио

Кампания-2025 сильнейшего бейсбольного чемпионата началась за пределами США.
Сегодня, 18:59
Йосинобу Ямамото / Getty Images
Йосинобу Ямамото / Getty Images

В матче-открытии сезона Лос-Анджелес Доджерс одолели Чикаго Кабс (4:1). Победа триумфатора 2024 года на арене Токио Доум оказалась волевой.

После второго иннинга Кабс вели в счете. Однако в пятом Доджерс смогли уйти в отрыв. Еще одно очко калифорнийцы завоевали в девятом иннинге и закрыли поединок в собственную пользу. Второй матч команды сыграют 19 марта.

Старт сезона-2025 в Северной Америке намечен на 27 марта. Традиционно 30 команд ведут борьбу в Американской и Национальной лигах. Регулярный чемпионат продлится до конца сентября.

К слову, ранее НХЛ анонсировала матчи Глобальной серии-2025 в Европе.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МЛБ MLB Лос-Анджелес Доджерс Чикаго Кабс

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