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НХЛ анонсировала два матча Глобальной серии-2025

Европейские болельщики смогут своими глазами увидеть сильнейшую лигу мира и в этом году.
Сегодня, 17:44
Питтсбург / Getty Images
Питтсбург / Getty Images

Питтсбург и Нэшвилл сыграют два поединка сезона 2025/26 в Европе. Глобальную серию примет Стокгольм, сообщает официальный сайт НХЛ.

На местной Avicii Arena (13850 мест) состоятся матчи регулярного первенства лиги. Противостояние Пингвинз и Предаторз намечено на 14 ноября и 16 ноября. Шведская столица ранее приняла 16 поединков НХЛ.

В прошлом году Глобальная серия гостила в Тампере и Праге. В столице Чехии в двух матчах сошлись Баффало и Нью-Джерси. В свою очередь в Финляндии пересеклись пути Далласа и Флориды.

Напомним, на ISPORT.ua доступны результаты соревновательного дня.

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