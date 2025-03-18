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НХЛ: Тампа одолела Филадельфию, Торонто одержал победу над Калгари

Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 07:45
Торонто обыграл Калгари / Getty Images
Торонто обыграл Калгари / Getty Images

В ночь на вторник, 18 марта, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись пять матчей.

Результаты матчей НХЛ за 17 марта

Бостон – Баффало – 2:3 (2:1, 0:1, 0:0, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 4 Кребс (Пауэр, Куинн), 1:1 – 13 Заха (Пастрняк, Гики), 2:1 – 15 Гики (Уозерспун), 2:2 – 32 Пауэр (Байрэм, Маклауд), 2:3 – 64 Так (Куинн, Пауэр)

Коламбус – Нью-Джерси – 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)

Шайбы: 0:1 – 33 Майер (Хишир, Ноусен), 0:2 – 34 Братт (Глэсс, Думулин), 1:2 – 53 Оливер (Астон-Риз, Дэнфорт)

Тампа-Бэй – Филадельфия – 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 18 Кучеров, 2:0 – 58 Генцел (Пойнт, Кучеров)

Торонто – Калгари – 6:2 (1:1, 4:0, 1:1)

Шайбы: 1:0 – 1 Доми (Экман-Ларссон, Бенуа), 1:1 – 19 Андерссон (Поспишил, Юбердо), 2:1 – 21 В. Нюландер (Мэттьюс, Марнер), 3:1 – 29 Робертсон (Экман-Ларссон, Доми), 4:1 – 35 Мэттьюс (Марнер, В. Нюландер), 5:1 – 38 Мэттьюс (В. Нюландер, Найз), 6:1 – 43 Макмэнн (Йернкрук, Райлли), 6:2 – 59 Баль (Шарангович, Хант)

Миннесота – Лос-Анджелес – 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

Шайбы: 0:1 – 4 Кемпе (Даути, Фиала), 1:1 – 21 Хартман (Сперджен), 2:1 – 55 Зукарелло-Асен (Хартман, Болди), 3:1 – 59 Юханссон (Сперджен)

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