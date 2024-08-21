Галлахер уже тренируется с Атлетико

Полузащитник Конор Галлахер в ближайшее время станет игроком Атлетико.

Лондонский Челси разрешил 24-летнему футболисту тренироваться с испанской командой.

Официальное объявление трансфера о переходе состоится сегодня, 21 августа.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 ¡Gallagher ya se entrena con el Atlético!



👉🏼 Con permiso del Chelsea, a falta de oficialidad que será hoy.#Laliga #Fichajes pic.twitter.com/n91Su92Ef8 — Atlético de Madrid (@Atletico_MD) August 21, 2024

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Галлахер находился в системе Челси с 2008 года. В прошлом сезоне он провел 50 матчей, в которых забил семь мячей и отдал девять голевых передач.

Ранее сообщалось, что новичок АПЛ договорился об аренде одноклубника Мудрика.

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