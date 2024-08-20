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Новичок АПЛ договорился об аренде одноклубника Мудрика

Армандо Броя перейдет в Ипсвич.
Вчера, 22:59
Армандо Броя / Getty Images
Армандо Броя / Getty Images

Английский Ипсвич усилит линию атаки в ближайшие дни.

Как сообщает Фабрицио Романо, к «трактористам» перейдет Армандо Броя из Челси. Речь идет об аренде с правом выкупа за 30 млн фунтов.

Стоит отметить, что право станет обязательным, если коллектив Кирана МакКенны избежит вылета из АПЛ.

Напомним, ранее сообщалось, что совладелец Ипсвича ушел с матча против Ливерпуля из-за концерта.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси АПЛ Ипсвич

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