Новичок АПЛ договорился об аренде одноклубника Мудрика
Армандо Броя перейдет в Ипсвич.
Английский Ипсвич усилит линию атаки в ближайшие дни.
Как сообщает Фабрицио Романо, к «трактористам» перейдет Армандо Броя из Челси. Речь идет об аренде с правом выкупа за 30 млн фунтов.
Стоит отметить, что право станет обязательным, если коллектив Кирана МакКенны избежит вылета из АПЛ.
Напомним, ранее сообщалось, что совладелец Ипсвича ушел с матча против Ливерпуля из-за концерта.
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