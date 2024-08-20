А что с Мудриком? Мареска не включит четырех игроков в заявку Челси на матч Лиги конференций

Лондонский клуб готовится к дебютной игре в третьем по статусу еврокубке.

В четверг, 22 августа, Челси начнет свой путь по Лиге конференций матчем квалификации против Серветта.

Как сообщает журналист Sky Sports Низаар Кинселла, в заявку "синих" на домашнюю игру против швейцарского коллектива не попадут четыре игрока. Михаил Мудрик оказался не в их числе - у украинца будет шанс сыграть в еврокубковой встрече.

Этого шанса не будет у Уэсли Фофана, Тосина Адарабиойо, Бена Чилуэлла и Рахима Стерлинга, чьи представители были возмущены отсутствием вингера в заявке на матч против Манчестер Сити (0:2).

По информации источника, такое решение главного тренера Энцо Марески буде действовать только в рамках первой встречи.

🚨 Chelsea's A list for the Conference League match against Servette:



- Sanchez, Jorgensen, Bettinelli;

- Disasi, Cucurella, Badiashile, James, Gusto, Veiga;

- Fernandez, Madueke, Chukwuemeka, Nkunku, Palmer, Dewsbury-Hall, Caicedo, Lavia;

- Mudryk, Jackson, Neto, Guiu



-… — Nizaar Kinsella (@NizaarKinsella) August 20, 2024

Ранее Энцо Мареска объяснил, почему Михаил Мудрик просидел на скамейке запасных всю игру против Манчестер Сити.

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