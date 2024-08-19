Тренер Челси объяснил, почему Мудрик не сыграл против Манчестер Сити
Энцо Мареска оставил украинца на скамейке запасных.
Главный тренер Челси Энцо Мареска рассказал, почему украинский полузащитник Михаил Мудрик не сыграл против Манчестер Сити (0:2) в первом туре чемпионата Англии.
Специалист считает, что ему было тяжело выбрать состав на поединок.
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"Было тяжело выбрать стартовый состав.
Вот почему у нас, вероятно, было несколько футболистов на скамейке запасных, заслуживающих играть в старте, таких как Миша Мудрик и несколько других игроков. Но иногда ты должен принимать решения", - приводит слова тренера Football London.
Ранее Мудрик сделал заявление перед стартом сезона.
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