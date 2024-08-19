Тренер Челси объяснил, почему Мудрик не сыграл против Манчестер Сити

Главный тренер Челси Энцо Мареска рассказал, почему украинский полузащитник Михаил Мудрик не сыграл против Манчестер Сити (0:2) в первом туре чемпионата Англии.

Специалист считает, что ему было тяжело выбрать состав на поединок.

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"Было тяжело выбрать стартовый состав.

Вот почему у нас, вероятно, было несколько футболистов на скамейке запасных, заслуживающих играть в старте, таких как Миша Мудрик и несколько других игроков. Но иногда ты должен принимать решения", - приводит слова тренера Football London.

Ранее Мудрик сделал заявление перед стартом сезона.

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