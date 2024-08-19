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Футбол

Холанд установил необычный антирекорд в матче с Челси

Норвежец хоть и забил гол, но все равно переплюнул сам себя в незаметности.
Сегодня, 09:55
Эрлинг Холанд / Getty Images
Эрлинг Холанд / Getty Images

Нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд установил необычный антирекорд.

Напомним, накануне Манчестер Сити обыграл Челси, а норвежец отличился забитым голом.

Но, как обычно, большую часть матча против именитого клуба Холанд был незаметен, а как оказалось в итоге, еще и установил антирекорд.

Эрлинг стал первым игроком, из тех кого когда-либо тренировал Гвардиола, который сделал лишь три точных паса за целый матч.

Напомним, что сам Гвардиола признался, что был удивлен победе своей команды.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Эрлинг Холанд

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