Холанд установил необычный антирекорд в матче с Челси

Норвежец хоть и забил гол, но все равно переплюнул сам себя в незаметности.

Нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд установил необычный антирекорд.

Напомним, накануне Манчестер Сити обыграл Челси, а норвежец отличился забитым голом.

Но, как обычно, большую часть матча против именитого клуба Холанд был незаметен, а как оказалось в итоге, еще и установил антирекорд.

Эрлинг стал первым игроком, из тех кого когда-либо тренировал Гвардиола, который сделал лишь три точных паса за целый матч.

Напомним, что сам Гвардиола признался, что был удивлен победе своей команды.

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