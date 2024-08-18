Гвардиола - о победе над Челси: Я такого не ожидал

Испанец считает, что его команда далеко не в лучшей форме.

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола прокомментировал последний матч своей команды.

Напомним, Сити не без проблем, но обыграл Челси в первом матче нового сезона.

Однако сам Гвардиола признался, что не ожидал такого результата, так как команда еще очень далека от своей лучшей формы.

"Я такого не ожидал. Мы далеки от своей лучшей формы, так что три очка – это радостная новость. Плохая новость заключается в том, что впереди еще 65 матчей.

У нас есть преимущество: мы проводим вместе девятый сезон, так что хорошо друг друга знаем. Конечно, ошибки есть, надо прибавлять, но мы обо всем поговорили. Чемпионов отличает язык тела – как мы себя вели?

Команду определяют неудачные моменты в сезоне и матчах. И для меня руководить этими ребятами – честь. Я так счастлив, что мне больше нечего сказать", - цитирует Гвардиолу BBC.

Ранее также сообщалось, что фанаты Челси остались не в восторге от капитана команды.

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