Челси без Мудрика не сумел обыграть Манчестер Сити

В воскресенье, 18 августа, Челси и Манчестер Сити стартовали в АПЛ матчем между собой.

Игра сразу началась в высоком темпе, команды играли практически без центра поля, и уже на 20-й минуте Холанд довольно просто открыл счет.

После этого тем ни в коей мере не замедлился, команды продолжали по очереди искать подходы друг к другу, Челси даже умудрился забить, но Николас Джексон оказался в офсайде.

Второй тайм, в целом, был полной копией второго, но в этот раз Сити оформил гол, который арбитры не засчитали. Также Мареска сделал ряд замен, однако Мудрик на поле так и не появился.

А в последней десятиминутке Сити окончательно снял все вопросы. Ковачич подхватил мяч в центре, протянул до штрафной и отличным ударом пробил Санчеса.

Статистика матча Челси - Манчестер Сити первого тура АПЛ

Челси - Манчестер Сити 0:2

Голы: Холанд, 18, Ковачич, 84

Владение мячом: 47% - 53%

Удары: 10 - 10

Удары в створ: 3 - 5

Фолы: 11 - 8

Атаки: 88 - 95

Челси: Санчес - Кукурелья (Вейга, 80), Колуилл, Фофана, Гюсто - Лавия (Дьюзбери-Холл, 67), Кайседо, Фернандес , Палмер, Нкунку (Нету, 58) - Джексон (Гиу, 67).

Манчестер Сити: Эдерсон - Гвардиол, Рубен Диаш, Аканджи, Льюис - Ковачич, Савио (Фоден, 46), де Брюйне, Бернарду Силва, Доку - Холанд.

Предупреждения: Кайседо - Холанд

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