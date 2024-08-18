"Это такое наказание за расизм?": фанаты в недоумении из-за капитана Энцо в матче Челси - Манчестер Сити

Не все забыли расистский скандал при участии игрока сборной Аргентины.

Челси стартовал в новом сезоне Английской Премьер-лиги с домашнего поражения Манчестер Сити со счетом 0:2.

И если абстрагироваться от результата и содержания игры, у футбольных болельщиков, особенно тех, кто поддерживает "синих", возник один вопрос.

Фанаты в Сети выразили свое недоумение тем фактом, что капитаном Челси в этом матче был Энцо Фернандес, который летом попал в расистский скандал из-за оскорбительной песни, которую он пел вместе с другими игроками сборной Аргентины.

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Полузащитник принес извинения и сказал, что слова, сказанные им в видео, не отражают его убеждения или его характер. Но для болельщиков этого было недостаточно.

"Энцо Фернандес стал их капитаном после того, что произошло этим летом? Этот клуб — чистая комедия", - написал один пользователь социальной сети Х.

Источник: Daily Mail

Другой добавил: "Энцо Фернандес попался на расизме. Его наказание? Челси вручает ему капитанскую повязку".

Источник: Daily Mail

"Челси принял решение сделать Энцо Фернандеса капитаном после скандала, связанного с расизмом. Очень странный клуб", - написал третий фанат.

Источник: Daily Mail

Однако тот факт, что Энцо Фернандес вышел в статусе капитана Челси, не должен удивлять.

Недавно было объявлено, что аргентинец стал вице-капитаном "пенсионеров", подменяя Риса Джеймса, который является завсегдатаем лазарета лондонского клуба.

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