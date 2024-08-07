Челси назначил скандального хавбека вице-капитаном команды
Энцо Фернандес продолжает пользоваться уважением раздевалки.
Главный тренер Челси Энцо Мареска определился с вице-капитаном команды, пишет The Times.
Подменять Риса Джеймса будет Энцо Фернандес, который не так давно был в центре скандала с расистскими песнями.
Однако, как заявили в Челси, аргентинец принес личные извинения партнерам, которые были приняты.
Также Фернандес уже успел примерить капитанскую повязку в товарищеском матче, когда Рис Джеймс был заменен.
Мареска отдельно отметил, что аргентинец пользуется большим доверием и уважением партнеров.
Ранее также сообщалось, что Челси близок к подписанию хавбека Атлетико.
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