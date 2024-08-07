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Челси назначил скандального хавбека вице-капитаном команды

Энцо Фернандес продолжает пользоваться уважением раздевалки.
Вчера, 22:55
Энцо Фернандес / Getty Images
Энцо Фернандес / Getty Images

Главный тренер Челси Энцо Мареска определился с вице-капитаном команды, пишет The Times.

Подменять Риса Джеймса будет Энцо Фернандес, который не так давно был в центре скандала с расистскими песнями.

Однако, как заявили в Челси, аргентинец принес личные извинения партнерам, которые были приняты.

Также Фернандес уже успел примерить капитанскую повязку в товарищеском матче, когда Рис Джеймс был заменен.

Мареска отдельно отметил, что аргентинец пользуется большим доверием и уважением партнеров.

Ранее также сообщалось, что Челси близок к подписанию хавбека Атлетико.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: энцо фернандес

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