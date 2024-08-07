Челси подпишет многообещающего форварда Атлетико
Стороны согласовали трансфер Саму Омородиона.
Челси согласовал трансфер Саму Омородиона из Атлетико, пишет Фабрицио Романо.
"Синие" в течение некоторого времени добивались трансфера форварда, но безуспешно. Однако, вероятно, переход Хулиана Альвареса наконец сделал переход возможным.
20-летний Омородион также был интересен Байеру, но предпочел перейти в Челси.
Форвард в ближайшие дни пройдет медосмотр и подпишет с лондонцами семилетний контракт, а Атлетико получит 40 млн евро.
В прошлом сезоне Омородион выступал за Алавес на правах аренды и в 34 матчах отличился восемью голами.
Ранее также сообщалось, что Ливерпуль также приблизился к покупке игрока из испанского чемпионата.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!