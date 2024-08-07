Челси подпишет многообещающего форварда Атлетико

Челси согласовал трансфер Саму Омородиона из Атлетико, пишет Фабрицио Романо.

"Синие" в течение некоторого времени добивались трансфера форварда, но безуспешно. Однако, вероятно, переход Хулиана Альвареса наконец сделал переход возможным.

20-летний Омородион также был интересен Байеру, но предпочел перейти в Челси.

Форвард в ближайшие дни пройдет медосмотр и подпишет с лондонцами семилетний контракт, а Атлетико получит 40 млн евро.

В прошлом сезоне Омородион выступал за Алавес на правах аренды и в 34 матчах отличился восемью голами.

Ранее также сообщалось, что Ливерпуль также приблизился к покупке игрока из испанского чемпионата.

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