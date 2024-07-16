"Папа - камерунец, но по паспорту - француз": игроки сборной Аргентины оказались в центре расового скандала

Победители Копа Америка отметились далеко не самым уважаемым поступком.

В ночь на понедельник, 15 июля, состоялся финал Копа Америка-2024, в котором Аргентина в дополнительное время вырвала победу над Колумбией (1:0).

После матча произошел эпизод, который может повлечь за собой серьезные последствия.

Полузащитник "альбиселесте" Энцо Фернандес вышел в прямой эфир в Instagram, во время которого футболисты, находившиеся в автобусе, пели фанатскую песню, ставшую популярной в 2022 году.

Как сообщает Yahoo! Sports, эта песня направлена на игроков сборной Франции, в особенности на Килиана Мбаппе, имеет расистские и гомофобные оскорбления.

Часть песни звучит следующим образом:

"Они играют за Францию, но сами родом из Анголы.

Его мама - нигерийка, его папа - камерунец,

Однако в паспорте написано: француз".

По информации источника, на это уже отреагировала Федерация футбола Франции (ФФФ), которая планирует подать жалобу в ФИФА и подать в суд.

Президент ФФФ Филипп Диалло "самым решительным образом осудил неприемлемые расистские и дискриминационные высказывания в адрес игроков сборной Франции".

"Столкнувшись с серьезностью этих шокирующих высказываний, противоречащих ценностям спорта и прав человека, президент ФФФ решил напрямую бросить вызов своему аргентинскому коллеге и ФИФА и подать судебную жалобу за расовые и дискриминационные оскорбительные высказывания", — говорится в заявлении Федерации.

Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера также призвала руководящий орган мирового футбола принять меры.

"Жалкие. Поведение тем более неприемлемо, если оно повторяется. ФИФА, какая будет реакция?", — написала Удеа-Кастера.

Напомним, что в результате триумфа на Копа Америка-2024 сборная Аргентины сыграет в Финалиссиме-2025 с победителем Евро-2024, которым стала сборная Испании.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!