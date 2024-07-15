Аргентина сыграет с Испанией в Финалиссиме-2025

Матч, вероятно, пройдет в июне-июле следующего года.

Сборные Аргентины и Испании встретятся в 2025 году в Финалиссиме.

Напомним, в 2021 году УЕФА и КОНМЕБОЛ подписали меморандум о взаимопонимания до 2028 года. В рамках него будут организовываться матчи между победитялми Копы и Евро.

В 2022 году сборная Аргентины обыграла Италию 3:0 на Уэмбли. Следующий же матч состоится, вероятней всего, в июне-июле 2025 года в США.

Однако, стоит отметить, что на текущий момент проведение Финалиссимы-2025 официально еще не подтверждено.

Напомним, что финал Копы, проведенный в США, сумел отличиться ужасной организацией.

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