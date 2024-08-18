Представители Стерлинга возмущены, что игрок не попал в заявку на матч против Сити

Представители Рахима Стерлинга недовольны положением своего клиента.

Англичанин не попал в заявку на матч с Манчестер Сити, и теперь его представители намерены добиться от клуба ответа почему.

"У Рахима Стерлинга контракт с Челси на ближайшие три года. Он вернулся в Англию на две недели раньше, чтобы провести индивидуальные тренировки, и успешно провел предсезонную подготовку под руководством нового тренера, с которым у него сложились хорошие рабочие отношения.

Он, как всегда, стремится показывать высочайший уровень игры за «Челси и для болельщиков, которых он высоко ценит, и, учитывая его включение в официальные предматчевые материалы клуба на этой неделе, мы ожидали, что Рахим будет задействован в игре в какой-то роли.

Мы всегда поддерживали позитивный диалог с футбольным клубом Челси и получали заверения относительно будущего Рахима в клубе, поэтому мы хотели бы прояснить ситуацию. До тех пор мы продолжим поддерживать стремление Рахима начать новый сезон на позитивной ноте", - приводит слова окаружения игрока The Athletic.

Напомним, что Михаил Мудрик в заявку все же попал.

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