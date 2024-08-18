iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Представители Стерлинга возмущены, что игрок не попал в заявку на матч против Сити

Игрок требует от клуба объяснений.
Сегодня, 18:40
Рахим Стерлинг / Getty Images
Рахим Стерлинг / Getty Images

Представители Рахима Стерлинга недовольны положением своего клиента.

Англичанин не попал в заявку на матч с Манчестер Сити, и теперь его представители намерены добиться от клуба ответа почему.

"У Рахима Стерлинга контракт с Челси на ближайшие три года. Он вернулся в Англию на две недели раньше, чтобы провести индивидуальные тренировки, и успешно провел предсезонную подготовку под руководством нового тренера, с которым у него сложились хорошие рабочие отношения.

Он, как всегда, стремится показывать высочайший уровень игры за «Челси и для болельщиков, которых он высоко ценит, и, учитывая его включение в официальные предматчевые материалы клуба на этой неделе, мы ожидали, что Рахим будет задействован в игре в какой-то роли.

Мы всегда поддерживали позитивный диалог с футбольным клубом Челси и получали заверения относительно будущего Рахима в клубе, поэтому мы хотели бы прояснить ситуацию. До тех пор мы продолжим поддерживать стремление Рахима начать новый сезон на позитивной ноте", - приводит слова окаружения игрока The Athletic.

Напомним, что Михаил Мудрик в заявку все же попал.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рахим Стерлинг

Статьи по теме

Челси и Ювентус не смогли провести обмен при участии вингеров Челси и Ювентус не смогли провести обмен при участии вингеров
Ювентус нацелился на главного конкурента Мудрика в Челси Ювентус нацелился на главного конкурента Мудрика в Челси
Мудрик может избавиться от звездного конкурента в Челси - лондонцы готовят грандиозную чистку состава Мудрик может избавиться от звездного конкурента в Челси - лондонцы готовят грандиозную чистку состава
Стерлинг заработал больше всех пенальти в истории АПЛ Стерлинг заработал больше всех пенальти в истории АПЛ
Помочь журналистам

Видео

Деревянченко с травмой выстоял, но проиграл Мбилли: видео лучших моментов боя
Деревянченко с травмой выстоял, но проиграл Мбилли: видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина вернулась в ТОП-30, регресс Костюк и Ястремской
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, Сачко выбыл из топ-400
просмотров
Футбол сегодня: матчи УПЛ, Челси - Манчестер Сити, поединки Реала, Ромы и другие игры Ла Лиги, Серии А и Лиги 1
просмотров
Медали на Олимпиаде-2024 в Париже: США выиграли медальный зачет, Украина финишировала вне топ-20
просмотров

Последние новости

Европа21:13
"Это такое наказание за расизм?": фанаты в недоумении из-за капитана Энцо в матче Челси - Манчестер Сити
Европа21:05
Наполи потерял лидера в первом же матче Серии А
Украина20:37
Лучшие бомбардиры УПЛ-2024/25: дуэты Александрии и Шахтера возглавляют рейтинг
Украина20:32
Таблица УПЛ: Александрия, Шахтер и Динамо - в тройке лидеров, Левый Берег - единственная команда без очков
Европа20:30
Челси без Мудрика не сумел обыграть Манчестер Сити
Украина20:26
УПЛ: Кривбасс обыграл Верес, ЛНЗ справился с Рухом, Левый Берег едва не отобрал очки у Шахтера
НБА20:20
Неожиданная звезда Франции на Олимпиаде-2024 подписала контракт с Филадельфией
Европа19:59
Манчестер Сити установил дедлайн для Гвардиолы, до которого он должен определить будущее
НБА19:59
"Он медленный и ленивый": пятикратный чемпион НБА раскритиковал Дончича за его игру в защите
Украина19:55
Шахтер не без проблем обыграл новичка лиги
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK