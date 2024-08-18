Мудрик - в запасе на матч первого тура АПЛ против Ман Сити
В рамках первого тура АПЛ состоится центральный матч между Челси и Манчестер Сити.
Наставники команды в лице Энцо Марески и Пепа Гвардиолы определились с составами на поединок.
В старте «синих» не нашлось места Михаилу Мудрику. Интересно, что все летние новички клуба, пока, или присутствуют на скамейке запасных, или отсутствуют в заявке.
В основной 11-ке «горожан» наоборот нашлось место единственному летнему новичку - Савинью, который ранее выступал в аренде за Жирону.
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Челси: Санчес - Гюсто, Дисаси, Колвилл, Кукурелья - Энцо, Лавия, Кайседо - Палмер, Джексон, Нкунку
Манчестер Сити: Эдерсон - Льюис, Аканджи, Аке, Гвардиол - Де Брюйне, Ковачич, Бернарду Силва - Савиньо, Холанд, Доку
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