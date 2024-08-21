Атлетико усилится одним из лучших игроков чемпионата Нидерландов

Мадридский Атлетико усилит центр защиты.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, «матрасники» подпишут Давида Ганцко из Фейеноорда. Сумма трансфера составит 30 млн евро.

Игрок согласовал контракт до 2029 года. Финансовые соглашения личного соглашения словака неизвестны.

25-летний футболист уже давно входил в сферу интересов европейских топ-клубов и считается одним из лучших игроков чемпионата Нидерландов, по меньшей мере, на своей позиции.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!