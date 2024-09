Конкурент Роналду: звезда Реала объявила о создании собственного YouTube-канала

В августе форвард Ан-Насра и сборной Португалии Криштиану Роналду удивил многих, создав YouTube-канал, который сразу же начал бить все рекорды по набору подписчиков.

Но нашелся тот, кто собирается хотя бы посоперничать с португальцем.

Хавбек Реала Джуд Беллингем опубликовал пост в социальных сетях, в котором рассказал о создании собственного YouTube-канала.

Там он собирается показать поклонникам свой первый год в составе Реала. Премьера многосерийного фильма состоится 12 сентября.

"Привет всем! Я записывал свое путешествие за кадром на протяжении всего прошлого года. Теперь я наконец-то готов поделиться своей жизнью "Из прожекторов" со всеми вами".

"Начиная с 12 сентября, я буду публиковать четырехнедельные серии на моем новом YouTube-канале "JudeBellingham". Они будут доступны когда-угодно и бесплатны для просмотра. Надеюсь, они вам понравятся. И не забудьте подписаться", - написал Джуд.

Hi everyone, I've been recording behind the scenes footage of my journey

throughout the last year. Now, I'm finally ready to share my life ‘Out of the Floodlights’ with you all. Starting 12th September, I’ll post four weekly episodes

on my new @YouTube channel:… pic.twitter.com/pwwfNBL96x