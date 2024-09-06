iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Конкурент Роналду: звезда Реала объявила о создании собственного YouTube-канала

Джуд Беллингем хочет показать фанатам свой первый год в мадридском коллективе.
Сегодня, 14:43
Джуд Беллингем / Getty Images
Джуд Беллингем / Getty Images

В августе форвард Ан-Насра и сборной Португалии Криштиану Роналду удивил многих, создав YouTube-канал, который сразу же начал бить все рекорды по набору подписчиков.

Но нашелся тот, кто собирается хотя бы посоперничать с португальцем.

Хавбек Реала Джуд Беллингем опубликовал пост в социальных сетях, в котором рассказал о создании собственного YouTube-канала.

Там он собирается показать поклонникам свой первый год в составе Реала. Премьера многосерийного фильма состоится 12 сентября.

"Привет всем! Я записывал свое путешествие за кадром на протяжении всего прошлого года. Теперь я наконец-то готов поделиться своей жизнью "Из прожекторов" со всеми вами".

"Начиная с 12 сентября, я буду публиковать четырехнедельные серии на моем новом YouTube-канале "JudeBellingham". Они будут доступны когда-угодно и бесплатны для просмотра. Надеюсь, они вам понравятся. И не забудьте подписаться", - написал Джуд.

Джуд Беллингем провел выдающийся дебютный сезон в Реале. Перейдя летом 2023 года из дортмундской Боруссии за 103 миллиона евро, 21-летний англичанин записал на свой счет 23 гола и 13 ассистов в 42 матчах.

Хавбек помог королевскому клубу стать чемпионом Испании, а также выиграть Суперкубок Испании и Лигу чемпионов.

 

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Криштиану Роналду Реал Мадрид джуд беллингем

Статьи по теме

Реал подпишет тренера из третьей английской лиги Реал подпишет тренера из третьей английской лиги
В Реале резко отреагировали на травму своего игрока в сборной В Реале резко отреагировали на травму своего игрока в сборной
Роналду: Победа на Евро с Португалией приравнивается к победе на чемпионате мира Роналду: Победа на Евро с Португалией приравнивается к победе на чемпионате мира
Роналду - 900 голов: Я знал, что сделаю это Роналду - 900 голов: Я знал, что сделаю это
Помочь журналистам

Видео

Иноуэ - Дохени: обзор боя
Иноуэ - Дохени: обзор боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Динамо узнает своих соперников: жеребьевка основного раунда Лиги Европы
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров
Футбол сегодня: матчи Лиги наций (Бельгия - Израиль, Франция - Италия), Украина U-21 в квалификации Евро
просмотров

Последние новости

Лига наций18:44
Украина - Албания: где смотреть матч Лиги наций
Легкая атлетика18:35
Магучих и Геращенко квалифицировались в финал Бриллиантовой лиги-2024
Европа17:57
Манчестер Юнайтед назначил ведущего специалиста по эффективности игроков
Европа17:30
Реал подпишет тренера из третьей английской лиги
Европа17:26
Реал намерен приобрести лидера Манчестер Сити
Киберспорт17:04
The International 2024: Liquid отправили росиян из BB Team в нижнюю сетку
Европа16:50
Барселона сохраняет интерес к бывшему лидеру Ювентуса
Украина16:47
Клуб УПЛ может неожиданно сняться с чемпионата - журналист сообщил подробности
Европа16:19
Тренер Айнтрахта погиб в результате ДТП
Европа16:15
Агуэро назвал своего фаворита в борьбе за Золотой мяч
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK