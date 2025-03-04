Реал - Атлетико: прогноз на матч Лиги чемпионов 04.03.2025

Узнай на ISPORT.ua, кто может победить в еврокубковом дерби Мадрида.

Во вторник, 4 марта, "сливочные" примут подопечных Диего Симеоне в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Победитель противостояния в четвертьфинале турнира встретится с сильнейшим в поединках нидерландского ПСВ и лондонского Арсенала.

Атлетико занял 5-е место в основном раунде и сразу попал в 1/8 финала. "Матрацники" одержали шесть побед при двух поражениях. Реал же в плей-офф одолел английский Манчестер Сити (3:2, 3:1).

Матч Реал - Атлетико состоится в столице Испании на стадионе Сантьяго Бернабеу. Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Коэффициент и ставки на матч Лиги чемпионов Реал - Атлетико

В грядущем поединке букмекеры избрали "сливочных" однозначным фаворитом. Победа команды Карло Анчелотти вдвое вероятнее итоговой ничьей. Между тем, потенциальная победа "матрасников" стала наименее вероятным итогом первого поединка.

Победа Реала - 1.88

Ничья - 3.75

Победа Атлетико - 4.15

Коэффициент на то, что обе команды в противостоянии Реала и Атлетико забьют, составил 1.69, а на противоположное развитие событий – 2.17.

Статистика противостояния Реала и Атлетико

Мадридские коллективы регулярно играют во внутренних турнирах – Ла Лиге, Кубке и Суперкубке Испании. В нынешнем сезоне "сливочные" дважды встретились с Атлетико в чемпионате королевства. Оба поединка завершились боевыми ничьими (1:1).

Пересекались пути команд и в Лиге чемпионов. В частности, дважды Реал побеждал "матрасников" в финалах турнира. Сначала Королевский клуб дожал Атлетико (4:1) в овертайме решающего матча сезона 2013/14. Зато в кампании 2015/16 "сливочные" одолели соседей лишь в серии пенальти после ничьей в основное время (1:1).

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