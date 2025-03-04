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Реал - Атлетико: прогноз на матч Лиги чемпионов 04.03.2025

Узнай на ISPORT.ua, кто может победить в еврокубковом дерби Мадрида.
Сегодня, 13:30
Реал – Атлетико / Getty Images
Реал – Атлетико / Getty Images

Во вторник, 4 марта, "сливочные" примут подопечных Диего Симеоне в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Победитель противостояния в четвертьфинале турнира встретится с сильнейшим в поединках нидерландского ПСВ и лондонского Арсенала.

Атлетико занял 5-е место в основном раунде и сразу попал в 1/8 финала. "Матрацники" одержали шесть побед при двух поражениях. Реал же в плей-офф одолел английский Манчестер Сити (3:2, 3:1).

Матч Реал - Атлетико состоится в столице Испании на стадионе Сантьяго Бернабеу. Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Коэффициент и ставки на матч Лиги чемпионов Реал - Атлетико

В грядущем поединке букмекеры избрали "сливочных" однозначным фаворитом. Победа команды Карло Анчелотти вдвое вероятнее итоговой ничьей. Между тем, потенциальная победа "матрасников" стала наименее вероятным итогом первого поединка.

Прогноз букмекеров на матч Реал - Атлетико
  • Победа Реала - 1.88
  • Ничья - 3.75
  • Победа Атлетико - 4.15

Коэффициент на то, что обе команды в противостоянии Реала и Атлетико забьют, составил 1.69, а на противоположное развитие событий – 2.17.

Статистика противостояния Реала и Атлетико

Мадридские коллективы регулярно играют во внутренних турнирах – Ла Лиге, Кубке и Суперкубке Испании. В нынешнем сезоне "сливочные" дважды встретились с Атлетико в чемпионате королевства. Оба поединка завершились боевыми ничьими (1:1).

Пересекались пути команд и в Лиге чемпионов. В частности, дважды Реал побеждал "матрасников" в финалах турнира. Сначала Королевский клуб дожал Атлетико (4:1) в овертайме решающего матча сезона 2013/14. Зато в кампании 2015/16 "сливочные" одолели соседей лишь в серии пенальти после ничьей в основное время (1:1).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: атлетико Реал Мадрид

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