Роналду в очередной раз попал в Книгу рекордов Гиннесса

Форвард Ан-Насра и сборной Португалии Криштиану Роналду снова вписал свое имя в Книгу рекордов Гиннесса.

Новый рекорд ему принесли не футбольные достижения, а его Youtube-канал.

Напомним, ранее португалец создал свой канал на популярной площадке, и фанаты сразу же ринулись подписываться, устанавливая все новые и новые рекорды.

Первый миллион подписчиков Роналду собрал за два часа - это рекорд Youtube, за 24 часа - 20 млн подписчиков - тоже рекорд.

Именно последнее достижение и попало в Книгу рекордов Гиннесса, Роналду удалось привлечь 19 729 827 человек за 24 часа.

Для 39-летнего португальца это уже 41-й рекорд в Книге, и по этому показателю он сравнялся со своим главным конкурентом Лионелем Месси.

Напомним, накануне Роналду помог Ан-Насру одержать победу во втором туре чемпионата Саудовской Аравии.

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