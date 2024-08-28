iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Роналду в очередной раз попал в Книгу рекордов Гиннесса

Youtube-канал португальца продолжает удивлять.
Сегодня, 00:27
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Форвард Ан-Насра и сборной Португалии Криштиану Роналду снова вписал свое имя в Книгу рекордов Гиннесса.

Новый рекорд ему принесли не футбольные достижения, а его Youtube-канал.

Напомним, ранее португалец создал свой канал на популярной площадке, и фанаты сразу же ринулись подписываться, устанавливая все новые и новые рекорды.

Первый миллион подписчиков Роналду собрал за два часа - это рекорд Youtube, за 24 часа - 20 млн подписчиков - тоже рекорд.

Именно последнее достижение и попало в Книгу рекордов Гиннесса, Роналду удалось привлечь 19 729 827 человек за 24 часа.

Для 39-летнего португальца это уже 41-й рекорд в Книге, и по этому показателю он сравнялся со своим главным конкурентом Лионелем Месси.

Напомним, накануне Роналду помог Ан-Насру одержать победу во втором туре чемпионата Саудовской Аравии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Криштиану Роналду

Статьи по теме

"Никому не скажу": Роналду поделился планом по завершению международной карьеры "Никому не скажу": Роналду поделился планом по завершению международной карьеры
Роналду рассказал, чем займется после окончания карьеры Роналду рассказал, чем займется после окончания карьеры
Роналду посетил престижный киберспортивный турнир Роналду посетил престижный киберспортивный турнир
Роналду объявил о создании своего Youtube-канала Роналду объявил о создании своего Youtube-канала
Помочь журналистам

Видео

РБ Зальцбург - Динамо: видео голов
РБ Зальцбург - Динамо: видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк в ТОП-20, регресс Ястремской, Калининой и Цуренко
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, новая первая ракетка Украины
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов01:12
Бущан - худший игрок Динамо в игре с Зальцбургом
Формула 100:48
Стало известно, почему именно Колапинто занял место Сарджента
Европа00:34
Многострадальный Ольмо вырвал для Барселоны победу над Райо
Футбол00:27
Роналду в очередной раз попал в Книгу рекордов Гиннесса
Вчера, 23:59
Европа23:59
Динамо сыграет в основной фазе Лиги Европы
Лига Чемпионов23:56
Динамо не смогло обыграть РБ Зальцбург в ответном матче
Европа23:46
Партизан, игравший на "братском турнире" в рф, арендует игрока Шахтера
Европа23:36
Эвертон с Миколенко не без труда преодолел первую стадию Кубка английской лиги
Другие страны23:10
Гол и ассист Роналду принесли Ан-Насру первую победу в сезоне
Европа23:10
Юный игрок Динамо отметился первым результативным действием в карьере - отдал шикарный ассист в Лиге чемпионов
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK