Гол и ассист Роналду принесли Ан-Насру первую победу в сезоне

Во вторник, 27 августа, Ан-Наср отправился в гости к Аль-Фейхе в рамках второго тура.

Гости сразу пошли вперед, киперу Аль-Фейхи пришлось продемонстрировать все свое мастерство, чтобы справиться с ударом Роналду. Однако уже в следующем моменте португалец отдал пал Талиске, который и открыл счет.

До конца первого тайма Роналду все же сумел отличиться самостоятельно. На 45+10 минуте португалец получил возможность пробить со штрафного, удар вышел сильным и точным - 0:2.

А вот второй тайм вышел совсем уж скучным, игра была почти без моментов, а голов пришлось ждать до самого конца. Сначала Брозович забил третий мяч, затем хозяева один отыграли, а в компенсированное время Талиска поставил точку со штрафного, пробив не хуже Роналду.

Статистика матча Аль-Фейха - Ан-Наср второго тура чемпионата Саудовской Аравии

Аль-Фейха - Ан-Наср 1:4

Голы: Сакала, 87 - Талиска, 5, 90+5, Роналду, 45+10, Брозович, 85

Владение мячом: 45% - 55%

Удары: 15 - 23

Удары в створ: 6 - 11

Фолы: 10 - 6

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