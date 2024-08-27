Гол и ассист Роналду принесли Ан-Насру первую победу в сезоне
Во вторник, 27 августа, Ан-Наср отправился в гости к Аль-Фейхе в рамках второго тура.
Гости сразу пошли вперед, киперу Аль-Фейхи пришлось продемонстрировать все свое мастерство, чтобы справиться с ударом Роналду. Однако уже в следующем моменте португалец отдал пал Талиске, который и открыл счет.
До конца первого тайма Роналду все же сумел отличиться самостоятельно. На 45+10 минуте португалец получил возможность пробить со штрафного, удар вышел сильным и точным - 0:2.
А вот второй тайм вышел совсем уж скучным, игра была почти без моментов, а голов пришлось ждать до самого конца. Сначала Брозович забил третий мяч, затем хозяева один отыграли, а в компенсированное время Талиска поставил точку со штрафного, пробив не хуже Роналду.
Статистика матча Аль-Фейха - Ан-Наср второго тура чемпионата Саудовской Аравии
Аль-Фейха - Ан-Наср 1:4
Голы: Сакала, 87 - Талиска, 5, 90+5, Роналду, 45+10, Брозович, 85
Владение мячом: 45% - 55%
Удары: 15 - 23
Удары в створ: 6 - 11
Фолы: 10 - 6
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